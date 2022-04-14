MemeDisco (MMD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MemeDisco (MMD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MemeDisco (MMD) Informatie MemeDisco offers a virtual dance hall where memes can showcase their charm, engage their communities, and compete for the top spot. Users pick their favorite memes and click dance move buttons to control their moves and formations. Each click counts as a vote for the chosen meme and fills their progress bar. Once the bar is full, users can open a blind box containing either MemeDisco tokens or exciting sponsored rewards. MemeDisco offers a virtual dance hall where memes can showcase their charm, engage their communities, and compete for the top spot. Users pick their favorite memes and click dance move buttons to control their moves and formations. Each click counts as a vote for the chosen meme and fills their progress bar. Once the bar is full, users can open a blind box containing either MemeDisco tokens or exciting sponsored rewards. Officiële website: https://disco.zkplay.app/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x27e11ceC24f205DCeB469dcfA918af6e0CB7438c Koop nu MMD!

MemeDisco (MMD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MemeDisco (MMD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Hoogste ooit: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00043 $ 0.00043 $ 0.00043 Meer informatie over MemeDisco (MMD) prijs

MemeDisco (MMD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MemeDisco (MMD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MMD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MMD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MMD begrijpt, kun je de live prijs van MMD token verkennen!

Hoe koop je MMD? Wil je MemeDisco (MMD) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MMD te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

MemeDisco (MMD) Prijsgeschiedenis Door de MMD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MMD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MMD Wil je weten waar je MMD naartoe gaat? Onze MMD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MMD token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice

