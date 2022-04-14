My Lovely Planet (MLC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in My Lovely Planet (MLC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

My Lovely Planet (MLC) Informatie My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain. My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain. Officiële website: https://www.mylovelyplanet.org/ Whitepaper: https://whitepaper.mylovelyplanet.org/ Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111 Koop nu MLC!

My Lovely Planet (MLC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor My Lovely Planet (MLC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.54M $ 37.54M $ 37.54M Totale voorraad: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Circulerende voorraad: $ 78.07M $ 78.07M $ 78.07M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 110.61M $ 110.61M $ 110.61M Hoogste ooit: $ 0.999 $ 0.999 $ 0.999 Laagste ooit: $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 Huidige prijs: $ 0.4809 $ 0.4809 $ 0.4809 Meer informatie over My Lovely Planet (MLC) prijs

My Lovely Planet (MLC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van My Lovely Planet (MLC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MLC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MLC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MLC begrijpt, kun je de live prijs van MLC token verkennen!

My Lovely Planet (MLC) Prijsgeschiedenis Door de MLC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MLC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MLC Wil je weten waar je MLC naartoe gaat? Onze MLC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MLC token!

