MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project. Officiële website: https://mirror.finance Whitepaper: https://docs.mirror.finance Block explorer: https://etherscan.io/token/0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608

Mirror Protocol (MIR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mirror Protocol (MIR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 878.49K $ 878.49K $ 878.49K Totale voorraad: $ 370.58M $ 370.58M $ 370.58M Circulerende voorraad: $ 77.74M $ 77.74M $ 77.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Hoogste ooit: $ 13.6714 $ 13.6714 $ 13.6714 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0113 $ 0.0113 $ 0.0113 Meer informatie over Mirror Protocol (MIR) prijs

Mirror Protocol (MIR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mirror Protocol (MIR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MIR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MIR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MIR begrijpt, kun je de live prijs van MIR token verkennen!

Mirror Protocol (MIR) Prijsgeschiedenis Door de MIR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MIR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MIR Wil je weten waar je MIR naartoe gaat? Onze MIR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MIR token!

