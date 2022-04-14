MINX TOKEN (MINX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MINX TOKEN (MINX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MINX TOKEN (MINX) Informatie Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE. Officiële website: https://www.minxtoken.io/ Whitepaper: https://whitepaper.minxtoken.io/ Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2

MINX TOKEN (MINX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MINX TOKEN (MINX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 122.62K $ 122.62K $ 122.62K Totale voorraad: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Circulerende voorraad: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Hoogste ooit: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.05176 $ 0.05176 $ 0.05176 Meer informatie over MINX TOKEN (MINX) prijs

MINX TOKEN (MINX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MINX TOKEN (MINX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MINX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MINX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MINX begrijpt, kun je de live prijs van MINX token verkennen!

