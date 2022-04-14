MINIMA (MINIMA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MINIMA (MINIMA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MINIMA (MINIMA) Informatie The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise. The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise. Officiële website: https://www.minima.global/ Whitepaper: https://docs.minima.global/minima_pdfs/Minima_Whitepaper_v11.pdf Block explorer: https://block.minima.global Koop nu MINIMA!

MINIMA (MINIMA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MINIMA (MINIMA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.24M $ 7.24M $ 7.24M Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 402.67M $ 402.67M $ 402.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.99M $ 17.99M $ 17.99M Hoogste ooit: $ 0.15902 $ 0.15902 $ 0.15902 Laagste ooit: $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 Huidige prijs: $ 0.01799 $ 0.01799 $ 0.01799 Meer informatie over MINIMA (MINIMA) prijs

MINIMA (MINIMA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MINIMA (MINIMA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MINIMA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MINIMA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MINIMA begrijpt, kun je de live prijs van MINIMA token verkennen!

Hoe koop je MINIMA? Wil je MINIMA (MINIMA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MINIMA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MINIMA koopt op MEXC!

MINIMA (MINIMA) Prijsgeschiedenis Door de MINIMA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MINIMA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MINIMA Wil je weten waar je MINIMA naartoe gaat? Onze MINIMA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MINIMA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!