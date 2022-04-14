MILLI (MILLI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MILLI (MILLI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MILLI (MILLI) Informatie Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position! Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position! Officiële website: https://www.milli.dog Block explorer: https://seitrace.com/token/0x95597EB8D227a7c4B4f5E807a815C5178eE6dBE1 Koop nu MILLI!

MILLI (MILLI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MILLI (MILLI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Totale voorraad: $ 299.79B $ 299.79B $ 299.79B Circulerende voorraad: $ 263.00B $ 263.00B $ 263.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Hoogste ooit: $ 0.00002085 $ 0.00002085 $ 0.00002085 Laagste ooit: $ 0.00000033979712606 $ 0.00000033979712606 $ 0.00000033979712606 Huidige prijs: $ 0.000014464 $ 0.000014464 $ 0.000014464 Meer informatie over MILLI (MILLI) prijs

MILLI (MILLI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MILLI (MILLI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MILLI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MILLI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MILLI begrijpt, kun je de live prijs van MILLI token verkennen!

Hoe koop je MILLI? Wil je MILLI (MILLI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MILLI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MILLI koopt op MEXC!

MILLI (MILLI) Prijsgeschiedenis Door de MILLI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MILLI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MILLI Wil je weten waar je MILLI naartoe gaat? Onze MILLI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MILLI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!