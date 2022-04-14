MINE COIN (MIH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MINE COIN (MIH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MINE COIN (MIH) Informatie MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants. MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants. Officiële website: https://mineholdings.io/ Whitepaper: https://mih.gitbook.io/mine-holdings Block explorer: https://bscscan.com/token/0x27fC525dc7393A3219bBE8c93b6226e448f52FdF Koop nu MIH!

MINE COIN (MIH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MINE COIN (MIH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 461.00M $ 461.00M $ 461.00M Hoogste ooit: $ 0.3663 $ 0.3663 $ 0.3663 Laagste ooit: $ 0.004984983031285195 $ 0.004984983031285195 $ 0.004984983031285195 Huidige prijs: $ 0.2305 $ 0.2305 $ 0.2305 Meer informatie over MINE COIN (MIH) prijs

MINE COIN (MIH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MINE COIN (MIH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MIH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MIH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MIH begrijpt, kun je de live prijs van MIH token verkennen!

