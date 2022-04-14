Midle (MIDLE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Midle (MIDLE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Midle (MIDLE) Informatie Midle is the go-to marketing platform for brands looking to enhance user acquisition, engagement, and retention. With its innovative task-to-earn business model and advanced data processing capabilities, it aims to delivers measurable and sustainable marketing results. Midle is the go-to marketing platform for brands looking to enhance user acquisition, engagement, and retention. With its innovative task-to-earn business model and advanced data processing capabilities, it aims to delivers measurable and sustainable marketing results. Officiële website: https://midle.io Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1fIJgKsj-mDU0Rakz77r-pGG9iA996QmJ/view?pli=1 Block explorer: https://bscscan.com/token/0x7e0d753d44d5a7492d31ffc020c9b0d07c6d05d7 Koop nu MIDLE!

Midle (MIDLE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Midle (MIDLE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 207.50K $ 207.50K $ 207.50K Hoogste ooit: $ 0.0851 $ 0.0851 $ 0.0851 Laagste ooit: $ 0.000168715566953558 $ 0.000168715566953558 $ 0.000168715566953558 Huidige prijs: $ 0.0002075 $ 0.0002075 $ 0.0002075 Meer informatie over Midle (MIDLE) prijs

Midle (MIDLE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Midle (MIDLE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MIDLE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MIDLE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MIDLE begrijpt, kun je de live prijs van MIDLE token verkennen!

Hoe koop je MIDLE? Wil je Midle (MIDLE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MIDLE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MIDLE koopt op MEXC!

Midle (MIDLE) Prijsgeschiedenis Door de MIDLE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MIDLE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MIDLE Wil je weten waar je MIDLE naartoe gaat? Onze MIDLE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MIDLE token!

