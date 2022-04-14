michi (MICHI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in michi (MICHI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

michi (MICHI) Informatie A cat that stands on two feet, making it infinitely memeable. A cat that stands on two feet, making it infinitely memeable. Officiële website: https://www.michi.xyz/ Block explorer: https://solscan.io/token/5mbK36SZ7J19An8jFochhQS4of8g6BwUjbeCSxBSoWdp Koop nu MICHI!

michi (MICHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor michi (MICHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Totale voorraad: $ 555.76M $ 555.76M $ 555.76M Circulerende voorraad: $ 555.76M $ 555.76M $ 555.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Hoogste ooit: $ 0.59 $ 0.59 $ 0.59 Laagste ooit: $ 0.013360121186561689 $ 0.013360121186561689 $ 0.013360121186561689 Huidige prijs: $ 0.01872 $ 0.01872 $ 0.01872 Meer informatie over michi (MICHI) prijs

michi (MICHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van michi (MICHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MICHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MICHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MICHI begrijpt, kun je de live prijs van MICHI token verkennen!

michi (MICHI) Prijsgeschiedenis Door de MICHI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MICHI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MICHI Wil je weten waar je MICHI naartoe gaat? Onze MICHI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MICHI token!

