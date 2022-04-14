MGO (MGO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MGO (MGO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MGO (MGO) Informatie Mango Network｜Multi-VM Omni-Chain Infrastructure Network Integrates the core advantages of Move & OPStack| Support MoveVM &EVM. Mango Network is a L1 with a Multi-VM Omnichain Infrastructure Network, primarily addressing multiple pain points such as fragmented user experience and liquidity in Web3 applications and DeFi protocols. Over 29.745K TPS, it integrates the core advantages of OPStack technology and Move, building an efficient blockchain network that supports cross-chain communication and multi-virtual machine interoperability, providing developers and users with secure, modular, and high-performance Web3 infrastructure. Officiële website: https://mangonet.io/ Whitepaper: https://mango-api.mangonet.io/uploads/file/pdf/en/MangoNetwork_whitepaper_v2.0.pdf Block explorer: https://mgoscan.com/?network=mainnet

MGO (MGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MGO (MGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- Totale voorraad: $ 10.00B Circulerende voorraad: -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 265.10M Hoogste ooit: $ 0.07657 Laagste ooit: -- Huidige prijs: $ 0.02651

MGO (MGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MGO (MGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Hoe koop je MGO? Wil je MGO (MGO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MGO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

MGO (MGO) Prijsgeschiedenis Door de MGO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van MGO Wil je weten waar je MGO naartoe gaat? Onze MGO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

