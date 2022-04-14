Megalink (MG8) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Megalink (MG8), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Megalink (MG8) Informatie Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games. Officiële website: http://mega8.io/ Whitepaper: https://docs.mega8.io/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xdc0d0eb492e4902c5991c5cb2038fb06409e7f99

Megalink (MG8) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Megalink (MG8), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 983.00K $ 983.00K $ 983.00K Hoogste ooit: $ 2.499 $ 2.499 $ 2.499 Laagste ooit: $ 0.000463361383051603 $ 0.000463361383051603 $ 0.000463361383051603 Huidige prijs: $ 0.000983 $ 0.000983 $ 0.000983 Meer informatie over Megalink (MG8) prijs

Megalink (MG8) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Megalink (MG8) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MG8 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MG8 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MG8 begrijpt, kun je de live prijs van MG8 token verkennen!

Hoe koop je MG8? Wil je Megalink (MG8) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MG8 te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MG8 koopt op MEXC!

Megalink (MG8) Prijsgeschiedenis Door de MG8 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MG8 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MG8 Wil je weten waar je MG8 naartoe gaat? Onze MG8 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MG8 token!

