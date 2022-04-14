MetaFight (MFT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MetaFight (MFT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MetaFight (MFT) Informatie MetaFight is an innovative platform that redefines digital entertainment for Mixed Martial Arts (MMA) fans. It combines a competitive card game, interactive live experiences, and real-world MMA encounters to create a comprehensive MMA ecosystem. MetaFight is an innovative platform that redefines digital entertainment for Mixed Martial Arts (MMA) fans. It combines a competitive card game, interactive live experiences, and real-world MMA encounters to create a comprehensive MMA ecosystem. Officiële website: http://metafigth.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1xi-T44ceDIHDIft-rWw0iUa8AwCDsKouUGsVj6yDCTA/edit?tab=t.0 Block explorer: https://basescan.org/token/0xb372dc09d8d84e1246760ee9d279e504a89f5684 Koop nu MFT!

MetaFight (MFT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MetaFight (MFT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 672.00K $ 672.00K $ 672.00K Hoogste ooit: $ 0.3948 $ 0.3948 $ 0.3948 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00672 $ 0.00672 $ 0.00672 Meer informatie over MetaFight (MFT) prijs

MetaFight (MFT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MetaFight (MFT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MFT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MFT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MFT begrijpt, kun je de live prijs van MFT token verkennen!

Hoe koop je MFT? Wil je MetaFight (MFT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MFT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MFT koopt op MEXC!

MetaFight (MFT) Prijsgeschiedenis Door de MFT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MFT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MFT Wil je weten waar je MFT naartoe gaat? Onze MFT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MFT token!

