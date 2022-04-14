Metafighter (MF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Metafighter (MF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Metafighter (MF) Informatie MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay. MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay. Officiële website: http://metafighter.com Whitepaper: https://metafighter.com/MetaFighter%20White%20Paper%20(v1.2).pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0xBb6cDedac5CaB4A420211a4A8e8B5DCA879B31De

Metafighter (MF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Metafighter (MF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.93K $ 31.93K $ 31.93K Totale voorraad: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Circulerende voorraad: $ 614.03M $ 614.03M $ 614.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 78.00K $ 78.00K $ 78.00K Hoogste ooit: $ 0.003438 $ 0.003438 $ 0.003438 Laagste ooit: $ 0.000033149154696201 $ 0.000033149154696201 $ 0.000033149154696201 Huidige prijs: $ 0.000052 $ 0.000052 $ 0.000052 Meer informatie over Metafighter (MF) prijs

Metafighter (MF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Metafighter (MF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MF begrijpt, kun je de live prijs van MF token verkennen!

Metafighter (MF) Prijsgeschiedenis Door de MF prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MF prijsgeschiedenis!

