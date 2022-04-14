cat in a dogs world (MEW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in cat in a dogs world (MEW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

cat in a dogs world (MEW) Informatie Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins. Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins. Officiële website: https://mew.xyz/ Block explorer: https://solscan.io/token/MEW1gQWJ3nEXg2qgERiKu7FAFj79PHvQVREQUzScPP5 Koop nu MEW!

cat in a dogs world (MEW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor cat in a dogs world (MEW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 243.73M $ 243.73M $ 243.73M Totale voorraad: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Circulerende voorraad: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 243.73M $ 243.73M $ 243.73M Hoogste ooit: $ 0.0129 $ 0.0129 $ 0.0129 Laagste ooit: $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 Huidige prijs: $ 0.002742 $ 0.002742 $ 0.002742 Meer informatie over cat in a dogs world (MEW) prijs

cat in a dogs world (MEW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van cat in a dogs world (MEW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEW begrijpt, kun je de live prijs van MEW token verkennen!

Hoe koop je MEW? Wil je cat in a dogs world (MEW) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MEW te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MEW koopt op MEXC!

cat in a dogs world (MEW) Prijsgeschiedenis Door de MEW prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MEW prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MEW Wil je weten waar je MEW naartoe gaat? Onze MEW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MEW token!

