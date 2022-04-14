Metis (METIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Metis (METIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Metis (METIS) Informatie Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI. Officiële website: https://www.metis.io Whitepaper: https://docs.metis.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x9E32b13ce7f2E80A01932B42553652E053D6ed8e

Metis (METIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Metis (METIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 88.31M $ 88.31M $ 88.31M Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 6.56M $ 6.56M $ 6.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 134.70M $ 134.70M $ 134.70M Hoogste ooit: $ 323.04 $ 323.04 $ 323.04 Laagste ooit: $ 3.29299133 $ 3.29299133 $ 3.29299133 Huidige prijs: $ 13.47 $ 13.47 $ 13.47 Meer informatie over Metis (METIS) prijs

Metis (METIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Metis (METIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal METIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel METIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van METIS begrijpt, kun je de live prijs van METIS token verkennen!

Metis (METIS) Prijsgeschiedenis Door de METIS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de METIS prijsgeschiedenis!

