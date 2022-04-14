MetaVPad (METAV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MetaVPad (METAV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MetaVPad (METAV) Informatie MetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be "building the metaverse, one block at a time." MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games. Officiële website: https://metavpad.com Block explorer: https://blockscan.com/address/0x62858686119135cc00C4A3102b436a0eB314D402 Koop nu METAV!

MetaVPad (METAV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MetaVPad (METAV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 220.00M $ 220.00M $ 220.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Hoogste ooit: $ 0.279 $ 0.279 $ 0.279 Laagste ooit: $ 0.000995251574841823 $ 0.000995251574841823 $ 0.000995251574841823 Huidige prijs: $ 0.001109 $ 0.001109 $ 0.001109 Meer informatie over MetaVPad (METAV) prijs

MetaVPad (METAV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MetaVPad (METAV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal METAV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel METAV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van METAV begrijpt, kun je de live prijs van METAV token verkennen!

Hoe koop je METAV? Wil je MetaVPad (METAV) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om METAV te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je METAV koopt op MEXC!

MetaVPad (METAV) Prijsgeschiedenis Door de METAV prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de METAV prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van METAV Wil je weten waar je METAV naartoe gaat? Onze METAV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van METAV token!

