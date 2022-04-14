METANIA GAMES (METANIA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in METANIA GAMES (METANIA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

METANIA GAMES (METANIA) Informatie Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience. Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience. Officiële website: https://metania.games Whitepaper: https://whitepaper.metania.games/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x2E477F353747752FFB838a28621722e6A3F50D29 Koop nu METANIA!

METANIA GAMES (METANIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor METANIA GAMES (METANIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.81M Hoogste ooit: $ 0.058 Laagste ooit: $ 0.024063566170891768 Huidige prijs: $ 0.02561

METANIA GAMES (METANIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van METANIA GAMES (METANIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal METANIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel METANIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van METANIA begrijpt, kun je de live prijs van METANIA token verkennen!

