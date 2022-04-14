Flamengo Fan Token (MENGO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Flamengo Fan Token (MENGO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Flamengo Fan Token (MENGO) Informatie Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant. Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant. Officiële website: https://socios.com Block explorer: https://chiliscan.com/token/0xD1723Eb9e7C6eE7c7e2d421B2758dc0f2166eDDc Koop nu MENGO!

Flamengo Fan Token (MENGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Flamengo Fan Token (MENGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Totale voorraad: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Circulerende voorraad: $ 13.16M $ 13.16M $ 13.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Hoogste ooit: $ 2.455 $ 2.455 $ 2.455 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.12483 $ 0.12483 $ 0.12483 Meer informatie over Flamengo Fan Token (MENGO) prijs

Flamengo Fan Token (MENGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Flamengo Fan Token (MENGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MENGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MENGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MENGO begrijpt, kun je de live prijs van MENGO token verkennen!

Hoe koop je MENGO? Wil je Flamengo Fan Token (MENGO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MENGO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MENGO koopt op MEXC!

Flamengo Fan Token (MENGO) Prijsgeschiedenis Door de MENGO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MENGO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MENGO Wil je weten waar je MENGO naartoe gaat? Onze MENGO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MENGO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!