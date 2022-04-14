Memhash (MEMHASH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Memhash (MEMHASH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Memhash (MEMHASH) Informatie #Memhash combines the simplicity of gaming with the technical sophistication of blockchain. Built on the concept of simulated mining, it leverages the same Hashcash mechanism as Bitcoin to provide rewards when users run the mini-app on their devices. The game offers a simple user-friendly interface with a single button, enabling players to immediately start earning visible rewards. Officiële website: https://t.me/memhash_bot Block explorer: https://tonviewer.com/EQDol2oVpmBznAL6vQpF51QW3p0PKV7ag4VEtex8_MeMHASH

Memhash (MEMHASH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Memhash (MEMHASH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 324.03K $ 324.03K $ 324.03K Totale voorraad: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Circulerende voorraad: $ 843.39M $ 843.39M $ 843.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 480.25K $ 480.25K $ 480.25K Hoogste ooit: $ 0.0125 $ 0.0125 $ 0.0125 Laagste ooit: $ 0.000382226445473858 $ 0.000382226445473858 $ 0.000382226445473858 Huidige prijs: $ 0.0003842 $ 0.0003842 $ 0.0003842 Meer informatie over Memhash (MEMHASH) prijs

Memhash (MEMHASH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Memhash (MEMHASH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEMHASH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEMHASH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEMHASH begrijpt, kun je de live prijs van MEMHASH token verkennen!

Hoe koop je MEMHASH? Wil je Memhash (MEMHASH) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MEMHASH te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MEMHASH koopt op MEXC!

Memhash (MEMHASH) Prijsgeschiedenis Door de MEMHASH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MEMHASH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MEMHASH Wil je weten waar je MEMHASH naartoe gaat? Onze MEMHASH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MEMHASH token!

