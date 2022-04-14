Memes AI (MEMESAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Memes AI (MEMESAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Memes AI (MEMESAI) Informatie Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies. Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies. Block explorer: https://solscan.io/token/39qibQxVzemuZTEvjSB7NePhw9WyyHdQCqP8xmBMpump Koop nu MEMESAI!

Memes AI (MEMESAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Memes AI (MEMESAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Totale voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Circulerende voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Hoogste ooit: $ 0.125678 $ 0.125678 $ 0.125678 Laagste ooit: $ 0.00000635680790328 $ 0.00000635680790328 $ 0.00000635680790328 Huidige prijs: $ 0.001203 $ 0.001203 $ 0.001203 Meer informatie over Memes AI (MEMESAI) prijs

Memes AI (MEMESAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Memes AI (MEMESAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEMESAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEMESAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEMESAI begrijpt, kun je de live prijs van MEMESAI token verkennen!

Memes AI (MEMESAI) Prijsgeschiedenis Door de MEMESAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MEMESAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MEMESAI Wil je weten waar je MEMESAI naartoe gaat? Onze MEMESAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MEMESAI token!

