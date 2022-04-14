MemeFi (MEMEFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MemeFi (MEMEFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MemeFi (MEMEFI) Informatie MemeFi is a leading Telegram gaming and consumer app ecosystem with over 50M users featuring an original meme universe. MemeFi is a leading Telegram gaming and consumer app ecosystem with over 50M users featuring an original meme universe. Officiële website: https://www.memefi.club/ Whitepaper: https://docs.memefi.club/ Block explorer: https://suivision.xyz/coin/0x506a6fc25f1c7d52ceb06ea44a3114c9380f8e2029b4356019822f248b49e411::memefi::MEMEFI

MemeFi (MEMEFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MemeFi (MEMEFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.22M $ 13.22M $ 13.22M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.22M $ 13.22M $ 13.22M Hoogste ooit: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Laagste ooit: $ 0.000594273150573482 $ 0.000594273150573482 $ 0.000594273150573482 Huidige prijs: $ 0.0013223 $ 0.0013223 $ 0.0013223 Meer informatie over MemeFi (MEMEFI) prijs

MemeFi (MEMEFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MemeFi (MEMEFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEMEFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEMEFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEMEFI begrijpt, kun je de live prijs van MEMEFI token verkennen!

Hoe koop je MEMEFI? Wil je MemeFi (MEMEFI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MEMEFI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

MemeFi (MEMEFI) Prijsgeschiedenis Door de MEMEFI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MEMEFI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MEMEFI Wil je weten waar je MEMEFI naartoe gaat? Onze MEMEFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MEMEFI token!

