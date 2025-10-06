BeursDEX+
De live Just Memecoin prijs vandaag is 0.0003003 USD. Volg realtime MEMECOIN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MEMECOIN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Just Memecoin koers(MEMECOIN)

1 MEMECOIN naar USD live prijs:

$0.0003003
-4.51%1D
USD
Just Memecoin (MEMECOIN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:26:29 (UTC+8)

Just Memecoin (MEMECOIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0002758
24u laag
$ 0.0003171
24u hoog

$ 0.0002758
$ 0.0003171
--
--
-0.37%

-4.51%

-29.76%

-29.76%

Just Memecoin (MEMECOIN) real-time prijs is $ 0.0003003. De afgelopen 24 uur werd er MEMECOIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0002758 en een hoogtepunt van $ 0.0003171, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEMECOIN hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEMECOIN met -0.37% veranderd in het afgelopen uur, -4.51% in de afgelopen 24 uur en -29.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Just Memecoin (MEMECOIN) Marktinformatie

--
$ 54.25K
$ 0.00
--
--
SOL

De huidige marktkapitalisatie van Just Memecoin is --, met een handelsvolume van $ 54.25K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEMECOIN is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

Just Memecoin (MEMECOIN) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Just Memecoin prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000014183-4.51%
30 dagen$ -0.0008397-73.66%
60 dagen$ -0.0012767-80.96%
90 dagen$ -0.0087387-96.68%
Just Memecoin prijswijziging vandaag

MEMECOIN registreerde vandaag een verandering van $ -0.000014183 (-4.51%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Just Memecoin 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0008397 (-73.66%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Just Memecoin 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MEMECOIN zien we een verandering van $ -0.0012767 (-80.96%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Just Memecoin 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0087387 (-96.68%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Just Memecoin (MEMECOIN) bekijken?

Bekijk nu de Just Memecoinprijsgeschiedenispagina.

Wat is Just Memecoin (MEMECOIN)?

A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.

Just Memecoin is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeJust Memecoin investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MEMECOIN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Just Memecoin lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Just Memecoin aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Just Memecoin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Just Memecoin (MEMECOIN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Just Memecoin (MEMECOIN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Just Memecoin te bekijken.

Bekijk nu de Just Memecoin prijsvoorspelling !

Just Memecoin (MEMECOIN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Just Memecoin (MEMECOIN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MEMECOIN token !

Hoe koop je Just Memecoin (MEMECOIN)?

Op zoek naar Hoe koop je Just Memecoin? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Just Memecoin gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MEMECOIN naar lokale valuta's

1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar VND
7.9023945
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar AUD
A$0.000462462
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar GBP
0.000228228
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar EUR
0.000261261
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar USD
$0.0003003
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar MYR
RM0.001258257
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar TRY
0.01264263
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar JPY
¥0.0459459
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar ARS
ARS$0.437753316
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar RUB
0.024420396
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar INR
0.026624598
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar IDR
Rp5.004997998
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar PHP
0.017675658
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar EGP
￡E.0.014237223
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar BRL
R$0.00162162
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar CAD
C$0.000423423
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar BDT
0.03660657
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar NGN
0.4333329
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar COP
$1.1594583
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar ZAR
R.0.005249244
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar UAH
0.012636624
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar TZS
T.Sh.0.7378371
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar VES
Bs0.0669669
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar CLP
$0.2840838
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar PKR
Rs0.084900816
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar KZT
0.15738723
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar THB
฿0.009768759
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar TWD
NT$0.009285276
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar AED
د.إ0.001102101
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar CHF
Fr0.000243243
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar HKD
HK$0.002333331
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar AMD
֏0.114879765
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar MAD
.د.م0.002795793
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar MXN
$0.005606601
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar SAR
ريال0.001126125
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar ETB
Br0.045930885
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar KES
KSh0.038795757
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar JOD
د.أ0.0002129127
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar PLN
0.00111111
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar RON
лв0.001327326
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar SEK
kr0.002876874
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar BGN
лв0.00051051
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar HUF
Ft0.101348247
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar CZK
0.006369363
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar KWD
د.ك0.0000921921
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar ILS
0.000981981
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar BOB
Bs0.002075073
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar AZN
0.00051051
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar TJS
SM0.002768766
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar GEL
0.000816816
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar AOA
Kz0.27399372
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar BHD
.د.ب0.0001132131
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar BMD
$0.0003003
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar DKK
kr0.00195195
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar HNL
L0.007909902
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar MUR
0.013819806
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar NAD
$0.005222217
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar NOK
kr0.003069066
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar NZD
$0.000531531
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar PAB
B/.0.0003003
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar PGK
K0.001276275
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar QAR
ر.ق0.001093092
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar RSD
дин.0.030651621
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar UZS
soʻm3.574999428
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar ALL
L0.025258233
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar ANG
ƒ0.000537537
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar AWG
ƒ0.000537537
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar BBD
$0.0006006
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar BAM
KM0.00051051
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar BIF
Fr0.8855847
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar BND
$0.00039039
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar BSD
$0.0003003
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar JMD
$0.048207159
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar KHR
1.206022818
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar KMF
Fr0.1279278
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar LAK
6.528260739
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar LKR
රු0.091525434
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar MDL
L0.005144139
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar MGA
Ar1.35270135
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar MOP
P0.0024024
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar MVR
0.00462462
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar MWK
MK0.521353833
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar MZN
MT0.019204185
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar NPR
रु0.042600558
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar PYG
2.1297276
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar RWF
Fr0.4357353
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar SBD
$0.002471469
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar SCR
0.004039035
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar SRD
$0.01156155
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar SVC
$0.002627625
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar SZL
L0.00522522
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar TMT
m0.001054053
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar TND
د.ت0.0008822814
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar TTD
$0.002036034
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar UGX
Sh1.0462452
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar XAF
Fr0.1714713
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar XCD
$0.00081081
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar XOF
Fr0.1714713
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar XPF
Fr0.0309309
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar BWP
P0.00405405
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar BZD
$0.000603603
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar CVE
$0.028867839
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar DJF
Fr0.0531531
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar DOP
$0.019297278
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar DZD
د.ج0.039270231
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar FJD
$0.000684684
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar GNF
Fr2.6111085
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar GTQ
Q0.002300298
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar GYD
$0.06282276
1 Just Memecoin(MEMECOIN) naar ISK
kr0.0381381

Just Memecoin bron

Voor een beter begrip van Just Memecoin kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Just Memecoin

Hoeveel is Just Memecoin (MEMECOIN) vandaag waard?
De live MEMECOIN prijs in USD is 0.0003003 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MEMECOIN naar USD prijs?
De huidige prijs van MEMECOIN naar USD is $ 0.0003003. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Just Memecoin?
De marktkapitalisatie van MEMECOIN is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MEMECOIN?
De circulerende voorraad van MEMECOIN is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MEMECOIN?
MEMECOIN bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MEMECOIN?
MEMECOIN zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van MEMECOIN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MEMECOIN is $ 54.25K USD.
Zal MEMECOIN dit jaar hoger gaan?
MEMECOIN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MEMECOIN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:26:29 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

