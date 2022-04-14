Metagalaxy Land (MEGALAND) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Metagalaxy Land (MEGALAND), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Metagalaxy Land (MEGALAND) Informatie

MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.

Officiële website:
https://metagalaxyland.com/
Whitepaper:
https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf
Block explorer:
https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E

Metagalaxy Land (MEGALAND) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Metagalaxy Land (MEGALAND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 114.90K
Totale voorraad:
$ 1.00B
Circulerende voorraad:
$ 1.00B
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 114.90K
Hoogste ooit:
$ 0.0007104
Laagste ooit:
$ 0.000000000161726624
Huidige prijs:
$ 0.0001149
Metagalaxy Land (MEGALAND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Metagalaxy Land (MEGALAND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal MEGALAND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel MEGALAND tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van MEGALAND begrijpt, kun je de live prijs van MEGALAND token verkennen!

