Qitmeer Network (MEER) Informatie Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects. Officiële website: https://www.qitmeer.io/ Whitepaper: https://github.com/Qitmeer/whitepaper/releases Block explorer: https://evm.meerscan.io/

Qitmeer Network (MEER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Qitmeer Network (MEER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 101.93M $ 101.93M $ 101.93M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 716.71K $ 716.71K $ 716.71K Hoogste ooit: $ 0.2222 $ 0.2222 $ 0.2222 Laagste ooit: $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 Huidige prijs: $ 0.003409 $ 0.003409 $ 0.003409 Meer informatie over Qitmeer Network (MEER) prijs

Qitmeer Network (MEER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Qitmeer Network (MEER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEER begrijpt, kun je de live prijs van MEER token verkennen!

