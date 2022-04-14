MarsDAO (MDAO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MarsDAO (MDAO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MarsDAO (MDAO) Informatie The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model. Officiële website: https://daomars.com/ Whitepaper: https://docs.daomars.com Block explorer: https://bscscan.com/token/0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb

MarsDAO (MDAO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MarsDAO (MDAO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Totale voorraad: $ 95.97M $ 95.97M $ 95.97M Circulerende voorraad: $ 70.60M $ 70.60M $ 70.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M Hoogste ooit: $ 0.05168 $ 0.05168 $ 0.05168 Laagste ooit: $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 Huidige prijs: $ 0.03362 $ 0.03362 $ 0.03362 Meer informatie over MarsDAO (MDAO) prijs

MarsDAO (MDAO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MarsDAO (MDAO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MDAO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MDAO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MDAO begrijpt, kun je de live prijs van MDAO token verkennen!

MarsDAO (MDAO) Prijsgeschiedenis Door de MDAO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MDAO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MDAO Wil je weten waar je MDAO naartoe gaat? Onze MDAO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MDAO token!

