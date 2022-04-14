MagicCraft (MCRT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MagicCraft (MCRT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MagicCraft (MCRT) Informatie Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform. Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform. Officiële website: https://www.magiccraft.io Whitepaper: https://docs.magiccraft.io Block explorer: https://solscan.io/token/FADm4QuSUF1K526LvTjvbJjKzeeipP6bj5bSzp3r6ipq

MagicCraft (MCRT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MagicCraft (MCRT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Totale voorraad: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Circulerende voorraad: $ 5.04B $ 5.04B $ 5.04B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.02M $ 4.02M $ 4.02M Hoogste ooit: $ 0.03612 $ 0.03612 $ 0.03612 Laagste ooit: $ 0.000393801821233815 $ 0.000393801821233815 $ 0.000393801821233815 Huidige prijs: $ 0.0004022 $ 0.0004022 $ 0.0004022

MagicCraft (MCRT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MagicCraft (MCRT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MCRT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MCRT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MCRT begrijpt, kun je de live prijs van MCRT token verkennen!

MagicCraft (MCRT) Prijsgeschiedenis Door de MCRT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van MCRT Wil je weten waar je MCRT naartoe gaat? Onze MCRT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

