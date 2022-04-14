Moonchain (MCH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Moonchain (MCH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Moonchain (MCH) Informatie Moonchain ($MCH) is the AI value layer for data and ZK applications, powered by its unique Initial Hardware Offering (IHO). Through global device deployments, Moonchain converts real-world data into trusted, monetizable AI insights on-chain. Backed by CITIC Group, UOB Bank, and JDI Ventures, Moonchain stands out as a VC-supported, hardware-driven ecosystem bringing AI, crypto, and data monetization together. $MCH is positioned to scale globally as the infrastructure backbone for AI + Web3. Moonchain ($MCH) is the AI value layer for data and ZK applications, powered by its unique Initial Hardware Offering (IHO). Through global device deployments, Moonchain converts real-world data into trusted, monetizable AI insights on-chain. Backed by CITIC Group, UOB Bank, and JDI Ventures, Moonchain stands out as a VC-supported, hardware-driven ecosystem bringing AI, crypto, and data monetization together. $MCH is positioned to scale globally as the infrastructure backbone for AI + Web3. Officiële website: https://www.moonchain.com Whitepaper: https://docs.mchain.ai/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xF8F331DFa811132c43C308757CD802ca982b7211 Koop nu MCH!

Moonchain (MCH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Moonchain (MCH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.45M $ 5.45M $ 5.45M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 241.60M $ 241.60M $ 241.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.56M $ 22.56M $ 22.56M Hoogste ooit: $ 0.156 $ 0.156 $ 0.156 Laagste ooit: $ 0.016807216617640675 $ 0.016807216617640675 $ 0.016807216617640675 Huidige prijs: $ 0.02256 $ 0.02256 $ 0.02256 Meer informatie over Moonchain (MCH) prijs

Moonchain (MCH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Moonchain (MCH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MCH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MCH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MCH begrijpt, kun je de live prijs van MCH token verkennen!

Moonchain (MCH) Prijsgeschiedenis Door de MCH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MCH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MCH Wil je weten waar je MCH naartoe gaat? Onze MCH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MCH token!

