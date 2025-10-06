BeursDEX+
De live McDonalds prijs vandaag is 300.18 USD. Volg realtime MCDON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MCDON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

McDonalds logo

McDonalds koers(MCDON)

1 MCDON naar USD live prijs:

$300.09
+0.27%1D
USD
McDonalds (MCDON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:50:12 (UTC+8)

McDonalds (MCDON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 297.72
24u laag
$ 303.39
24u hoog

$ 297.72
$ 303.39
$ 323.00794651626467
$ 290.77283731780426
+0.23%

+0.27%

-2.21%

-2.21%

McDonalds (MCDON) real-time prijs is $ 300.18. De afgelopen 24 uur werd er MCDON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 297.72 en een hoogtepunt van $ 303.39, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MCDON hoogste prijs aller tijden is $ 323.00794651626467, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 290.77283731780426 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MCDON met +0.23% veranderd in het afgelopen uur, +0.27% in de afgelopen 24 uur en -2.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

McDonalds (MCDON) Marktinformatie

No.1653

$ 2.63M
$ 54.94K
$ 2.63M
8.76K
8,759.0940549
ETH

De huidige marktkapitalisatie van McDonalds is $ 2.63M, met een handelsvolume van $ 54.94K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MCDON is 8.76K, met een totale voorraad van 8759.0940549. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.63M.

McDonalds (MCDON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van McDonalds prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.8081+0.27%
30 dagen$ -1.55-0.52%
60 dagen$ -20-6.25%
90 dagen$ +20.18+7.20%
McDonalds prijswijziging vandaag

MCDON registreerde vandaag een verandering van $ +0.8081 (+0.27%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

McDonalds 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -1.55 (-0.52%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

McDonalds 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MCDON zien we een verandering van $ -20 (-6.25%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

McDonalds 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +20.18 (+7.20%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van McDonalds (MCDON) bekijken?

Bekijk nu de McDonaldsprijsgeschiedenispagina.

Wat is McDonalds (MCDON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

McDonalds is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMcDonalds investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MCDON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over McDonalds lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je McDonalds aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

McDonalds Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal McDonalds (MCDON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je McDonalds (MCDON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor McDonalds te bekijken.

Bekijk nu de McDonalds prijsvoorspelling !

McDonalds (MCDON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van McDonalds (MCDON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MCDON token !

Hoe koop je McDonalds (MCDON)?

Op zoek naar Hoe koop je McDonalds? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt McDonalds gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MCDON naar lokale valuta's

1 McDonalds(MCDON) naar VND
7,899,236.7
1 McDonalds(MCDON) naar AUD
A$462.2772
1 McDonalds(MCDON) naar GBP
228.1368
1 McDonalds(MCDON) naar EUR
261.1566
1 McDonalds(MCDON) naar USD
$300.18
1 McDonalds(MCDON) naar MYR
RM1,257.7542
1 McDonalds(MCDON) naar TRY
12,637.578
1 McDonalds(MCDON) naar JPY
¥45,927.54
1 McDonalds(MCDON) naar ARS
ARS$437,578.3896
1 McDonalds(MCDON) naar RUB
24,386.6232
1 McDonalds(MCDON) naar INR
26,604.9534
1 McDonalds(MCDON) naar IDR
Rp5,002,997.9988
1 McDonalds(MCDON) naar PHP
17,671.5966
1 McDonalds(MCDON) naar EGP
￡E.14,222.5284
1 McDonalds(MCDON) naar BRL
R$1,617.9702
1 McDonalds(MCDON) naar CAD
C$423.2538
1 McDonalds(MCDON) naar BDT
36,591.942
1 McDonalds(MCDON) naar NGN
433,159.74
1 McDonalds(MCDON) naar COP
$1,158,994.98
1 McDonalds(MCDON) naar ZAR
R.5,247.1464
1 McDonalds(MCDON) naar UAH
12,631.5744
1 McDonalds(MCDON) naar TZS
T.Sh.737,542.26
1 McDonalds(MCDON) naar VES
Bs66,940.14
1 McDonalds(MCDON) naar CLP
$283,970.28
1 McDonalds(MCDON) naar PKR
Rs84,866.8896
1 McDonalds(MCDON) naar KZT
157,324.338
1 McDonalds(MCDON) naar THB
฿9,761.8536
1 McDonalds(MCDON) naar TWD
NT$9,278.5638
1 McDonalds(MCDON) naar AED
د.إ1,101.6606
1 McDonalds(MCDON) naar CHF
Fr243.1458
1 McDonalds(MCDON) naar HKD
HK$2,332.3986
1 McDonalds(MCDON) naar AMD
֏114,833.859
1 McDonalds(MCDON) naar MAD
.د.م2,794.6758
1 McDonalds(MCDON) naar MXN
$5,604.3606
1 McDonalds(MCDON) naar SAR
ريال1,125.675
1 McDonalds(MCDON) naar ETB
Br45,912.531
1 McDonalds(MCDON) naar KES
KSh38,780.2542
1 McDonalds(MCDON) naar JOD
د.أ212.82762
1 McDonalds(MCDON) naar PLN
1,110.666
1 McDonalds(MCDON) naar RON
лв1,326.7956
1 McDonalds(MCDON) naar SEK
kr2,875.7244
1 McDonalds(MCDON) naar BGN
лв510.306
1 McDonalds(MCDON) naar HUF
Ft101,307.7482
1 McDonalds(MCDON) naar CZK
6,363.816
1 McDonalds(MCDON) naar KWD
د.ك92.15526
1 McDonalds(MCDON) naar ILS
981.5886
1 McDonalds(MCDON) naar BOB
Bs2,074.2438
1 McDonalds(MCDON) naar AZN
510.306
1 McDonalds(MCDON) naar TJS
SM2,767.6596
1 McDonalds(MCDON) naar GEL
816.4896
1 McDonalds(MCDON) naar AOA
Kz273,884.232
1 McDonalds(MCDON) naar BHD
.د.ب112.86768
1 McDonalds(MCDON) naar BMD
$300.18
1 McDonalds(MCDON) naar DKK
kr1,951.17
1 McDonalds(MCDON) naar HNL
L7,906.7412
1 McDonalds(MCDON) naar MUR
13,814.2836
1 McDonalds(MCDON) naar NAD
$5,220.1302
1 McDonalds(MCDON) naar NOK
kr3,064.8378
1 McDonalds(MCDON) naar NZD
$531.3186
1 McDonalds(MCDON) naar PAB
B/.300.18
1 McDonalds(MCDON) naar PGK
K1,275.765
1 McDonalds(MCDON) naar QAR
ر.ق1,092.6552
1 McDonalds(MCDON) naar RSD
дин.30,639.3726
1 McDonalds(MCDON) naar UZS
soʻm3,573,570.8568
1 McDonalds(MCDON) naar ALL
L25,248.1398
1 McDonalds(MCDON) naar ANG
ƒ537.3222
1 McDonalds(MCDON) naar AWG
ƒ537.3222
1 McDonalds(MCDON) naar BBD
$600.36
1 McDonalds(MCDON) naar BAM
KM510.306
1 McDonalds(MCDON) naar BIF
Fr885,230.82
1 McDonalds(MCDON) naar BND
$390.234
1 McDonalds(MCDON) naar BSD
$300.18
1 McDonalds(MCDON) naar JMD
$48,187.8954
1 McDonalds(MCDON) naar KHR
1,205,540.8908
1 McDonalds(MCDON) naar KMF
Fr127,876.68
1 McDonalds(MCDON) naar LAK
6,525,652.0434
1 McDonalds(MCDON) naar LKR
රු91,488.8604
1 McDonalds(MCDON) naar MDL
L5,142.0834
1 McDonalds(MCDON) naar MGA
Ar1,352,160.81
1 McDonalds(MCDON) naar MOP
P2,401.44
1 McDonalds(MCDON) naar MVR
4,622.772
1 McDonalds(MCDON) naar MWK
MK521,145.4998
1 McDonalds(MCDON) naar MZN
MT19,196.511
1 McDonalds(MCDON) naar NPR
रु42,583.5348
1 McDonalds(MCDON) naar PYG
2,128,876.56
1 McDonalds(MCDON) naar RWF
Fr435,561.18
1 McDonalds(MCDON) naar SBD
$2,470.4814
1 McDonalds(MCDON) naar SCR
4,037.421
1 McDonalds(MCDON) naar SRD
$11,556.93
1 McDonalds(MCDON) naar SVC
$2,626.575
1 McDonalds(MCDON) naar SZL
L5,223.132
1 McDonalds(MCDON) naar TMT
m1,053.6318
1 McDonalds(MCDON) naar TND
د.ت881.92884
1 McDonalds(MCDON) naar TTD
$2,035.2204
1 McDonalds(MCDON) naar UGX
Sh1,045,827.12
1 McDonalds(MCDON) naar XAF
Fr171,402.78
1 McDonalds(MCDON) naar XCD
$810.486
1 McDonalds(MCDON) naar XOF
Fr171,402.78
1 McDonalds(MCDON) naar XPF
Fr30,918.54
1 McDonalds(MCDON) naar BWP
P4,052.43
1 McDonalds(MCDON) naar BZD
$603.3618
1 McDonalds(MCDON) naar CVE
$28,856.3034
1 McDonalds(MCDON) naar DJF
Fr53,131.86
1 McDonalds(MCDON) naar DOP
$19,289.5668
1 McDonalds(MCDON) naar DZD
د.ج39,278.553
1 McDonalds(MCDON) naar FJD
$684.4104
1 McDonalds(MCDON) naar GNF
Fr2,610,065.1
1 McDonalds(MCDON) naar GTQ
Q2,299.3788
1 McDonalds(MCDON) naar GYD
$62,797.656
1 McDonalds(MCDON) naar ISK
kr38,122.86

McDonalds bron

Voor een beter begrip van McDonalds kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van McDonalds
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over McDonalds

Hoeveel is McDonalds (MCDON) vandaag waard?
De live MCDON prijs in USD is 300.18 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MCDON naar USD prijs?
De huidige prijs van MCDON naar USD is $ 300.18. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van McDonalds?
De marktkapitalisatie van MCDON is $ 2.63M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MCDON?
De circulerende voorraad van MCDON is 8.76K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MCDON?
MCDON bereikte een ATH-prijs van 323.00794651626467 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MCDON?
MCDON zag een ATL-prijs van 290.77283731780426 USD.
Wat is het handelsvolume van MCDON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MCDON is $ 54.94K USD.
Zal MCDON dit jaar hoger gaan?
MCDON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MCDON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
McDonalds (MCDON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

MCDON-naar-USD calculator

Bedrag

MCDON
MCDON
USD
USD

1 MCDON = 300.18 USD

Handel in MCDON

MCDON/USDT
$300.09
+0.24%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

