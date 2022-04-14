MAZZE (MAZZE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MAZZE (MAZZE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MAZZE (MAZZE) Informatie Mazze is a Layer 1 blockchain that redefines performance through its PoW-based DAG architecture, achieving 40,000 TPS and 1s finality. Mazze is a Layer 1 blockchain that redefines performance through its PoW-based DAG architecture, achieving 40,000 TPS and 1s finality. Officiële website: https://www.mazze.io Whitepaper: https://mazze.io/whitepaperV1.pdf Block explorer: https://etherscan.io/address/0x4A029F7bCf33AcB03547D8fA7be840347973e24e Koop nu MAZZE!

MAZZE (MAZZE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MAZZE (MAZZE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Hoogste ooit: $ 0.00854 $ 0.00854 $ 0.00854 Laagste ooit: $ 0.000348141137470603 $ 0.000348141137470603 $ 0.000348141137470603 Huidige prijs: $ 0.0004 $ 0.0004 $ 0.0004 Meer informatie over MAZZE (MAZZE) prijs

MAZZE (MAZZE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MAZZE (MAZZE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAZZE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAZZE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAZZE begrijpt, kun je de live prijs van MAZZE token verkennen!

Hoe koop je MAZZE? Wil je MAZZE (MAZZE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MAZZE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MAZZE koopt op MEXC!

MAZZE (MAZZE) Prijsgeschiedenis Door de MAZZE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MAZZE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MAZZE Wil je weten waar je MAZZE naartoe gaat? Onze MAZZE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MAZZE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!