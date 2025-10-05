MAY koers(MAY)
MAY (MAY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MAY verhandeld tussen een laagtepunt van -- en een hoogtepunt van --, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MAY hoogste prijs aller tijden is $ 10.157036358034295, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.03733335169831041 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MAY met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.40% in de afgelopen 24 uur en -- in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
31.26%
De huidige marktkapitalisatie van MAY is --, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MAY is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.
Blijf op de hoogte van MAY prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
MAY registreerde vandaag een verandering van $ -0.0001595 (-0.40%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.
De afgelopen 30 dagen is de prijs met -- (--) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.
Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MAY zien we een verandering van -- (--), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.
Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met -- (--), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.
Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van MAY (MAY) bekijken?
Bekijk nu de MAYprijsgeschiedenispagina.
MAY is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMAY investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.
Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MAY staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over MAY lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.
Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je MAY aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.
Hoeveel zal MAY (MAY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je MAY (MAY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor MAY te bekijken.
Bekijk nu de MAY prijsvoorspelling !
Inzicht in de tokenomie van MAY (MAY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MAY token !
Op zoek naar Hoe koop je MAY? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt MAY gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.
Voor een beter begrip van MAY kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.
De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.
