Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Heroes of Mavia (MAVIA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Heroes of Mavia (MAVIA) Informatie Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world. Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world. Officiële website: https://mavia.com Whitepaper: https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584 Koop nu MAVIA!

Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Heroes of Mavia (MAVIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.86M $ 22.86M $ 22.86M Totale voorraad: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Circulerende voorraad: $ 161.35M $ 161.35M $ 161.35M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 36.42M $ 36.42M $ 36.42M Hoogste ooit: $ 10.7952 $ 10.7952 $ 10.7952 Laagste ooit: $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 Huidige prijs: $ 0.1417 $ 0.1417 $ 0.1417 Meer informatie over Heroes of Mavia (MAVIA) prijs

Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Heroes of Mavia (MAVIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAVIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAVIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAVIA begrijpt, kun je de live prijs van MAVIA token verkennen!

Hoe koop je MAVIA? Wil je Heroes of Mavia (MAVIA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MAVIA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MAVIA koopt op MEXC!

Heroes of Mavia (MAVIA) Prijsgeschiedenis Door de MAVIA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MAVIA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MAVIA Wil je weten waar je MAVIA naartoe gaat? Onze MAVIA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MAVIA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!