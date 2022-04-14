Maverick Protocol (MAV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Maverick Protocol (MAV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Maverick Protocol (MAV) Informatie Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy. Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy. Officiële website: https://www.mav.xyz/ Whitepaper: https://bit.ly/MavWhitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD Koop nu MAV!

Maverick Protocol (MAV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Maverick Protocol (MAV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 45.83M $ 45.83M $ 45.83M Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 689.55M $ 689.55M $ 689.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 132.94M $ 132.94M $ 132.94M Hoogste ooit: $ 0.8194 $ 0.8194 $ 0.8194 Laagste ooit: $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 Huidige prijs: $ 0.06647 $ 0.06647 $ 0.06647 Meer informatie over Maverick Protocol (MAV) prijs

Maverick Protocol (MAV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Maverick Protocol (MAV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAV begrijpt, kun je de live prijs van MAV token verkennen!

