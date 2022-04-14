MATH (MATH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MATH (MATH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MATH (MATH) Informatie Math Wallet is a multi-platform cross-chain wallet that supports 38+ public chain ecosystems such as EOS, TRX, BTC, ETH, BinanceChain, Cosmos ,IRISnet, and others. Math Wallet is a multi-platform cross-chain wallet that supports 38+ public chain ecosystems such as EOS, TRX, BTC, ETH, BinanceChain, Cosmos ,IRISnet, and others. Officiële website: https://mathwallet.org Whitepaper: https://github.com/mathwallet/whitepaper/raw/master/MATH-Whitepaper-EN.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/CaGa7pddFXS65Gznqwp42kBhkJQdceoFVT7AQYo8Jr8Q Koop nu MATH!

MATH (MATH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MATH (MATH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 114.36M $ 114.36M $ 114.36M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.98M $ 17.98M $ 17.98M Hoogste ooit: $ 3.2905 $ 3.2905 $ 3.2905 Laagste ooit: $ 0.05826977601964492 $ 0.05826977601964492 $ 0.05826977601964492 Huidige prijs: $ 0.08991 $ 0.08991 $ 0.08991 Meer informatie over MATH (MATH) prijs

MATH (MATH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MATH (MATH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MATH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MATH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MATH begrijpt, kun je de live prijs van MATH token verkennen!

MATH (MATH) Prijsgeschiedenis Door de MATH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MATH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MATH Wil je weten waar je MATH naartoe gaat? Onze MATH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MATH token!

