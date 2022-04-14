Unmarshal (MARSH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Unmarshal (MARSH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Unmarshal (MARSH) Informatie Unmarshal is a Chain-Agnostic blockchain protocol consisting of a network of blockchain indexes to curate customizable data for DeFi applications. Synergistically built with the support of Binance Smart Chain, Polkadot Network and Solana, Unmarshal intends to revitalize data collection, distribution, and interpretation to propel the DeFi economy. Officiële website: https://unmarshal.io/ Whitepaper: https://docs.unmarshal.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x5a666c7d92E5fA7Edcb6390E4efD6d0CDd69cF37

Unmarshal (MARSH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Unmarshal (MARSH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 755.73K Totale voorraad: $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 64.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.17M Hoogste ooit: $ 2.266 Laagste ooit: $ 0.007779684635461528 Huidige prijs: $ 0.011691

Unmarshal (MARSH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Unmarshal (MARSH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MARSH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MARSH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MARSH begrijpt, kun je de live prijs van MARSH token verkennen!

Unmarshal (MARSH) Prijsgeschiedenis Door de MARSH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van MARSH Wil je weten waar je MARSH naartoe gaat? Onze MARSH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

