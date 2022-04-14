MAPO (MAPO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MAPO (MAPO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MAPO (MAPO) Informatie MAP Protocol is a Bitcoin layer-2 for peer-to-peer cross-chain interoperability. MAP Protocol is a Bitcoin layer-2 for peer-to-peer cross-chain interoperability. Officiële website: https://www.mapprotocol.io/ Whitepaper: https://www.mapprotocol.io/article?id=whitepaper Block explorer: https://www.maposcan.io Koop nu MAPO!

MAPO (MAPO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MAPO (MAPO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.63M $ 25.63M $ 25.63M Totale voorraad: $ 9.70B $ 9.70B $ 9.70B Circulerende voorraad: $ 6.03B $ 6.03B $ 6.03B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 42.48M $ 42.48M $ 42.48M Hoogste ooit: $ 0.01867 $ 0.01867 $ 0.01867 Laagste ooit: $ 0.003936677633086359 $ 0.003936677633086359 $ 0.003936677633086359 Huidige prijs: $ 0.004248 $ 0.004248 $ 0.004248 Meer informatie over MAPO (MAPO) prijs

MAPO (MAPO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MAPO (MAPO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAPO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAPO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAPO begrijpt, kun je de live prijs van MAPO token verkennen!

Hoe koop je MAPO? Wil je MAPO (MAPO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MAPO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MAPO koopt op MEXC!

MAPO (MAPO) Prijsgeschiedenis Door de MAPO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MAPO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MAPO Wil je weten waar je MAPO naartoe gaat? Onze MAPO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MAPO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!