De live Mastercard prijs vandaag is 552.82 USD. Volg realtime MAON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MAON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MAON

MAON Prijsinformatie

Wat is MAON

MAON officiële website

MAON tokenomie

MAON Prijsvoorspelling

MAON Geschiedenis

MAON koopgids

MAON-naar-Fiat valutaconversie

MAON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Mastercard logo

Mastercard koers(MAON)

1 MAON naar USD live prijs:

$552.82
$552.82$552.82
+0.23%1D
USD
Mastercard (MAON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:26:05 (UTC+8)

Mastercard (MAON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 542.11
$ 542.11$ 542.11
24u laag
$ 557.29
$ 557.29$ 557.29
24u hoog

$ 542.11
$ 542.11$ 542.11

$ 557.29
$ 557.29$ 557.29

$ 604.8777949802613
$ 604.8777949802613$ 604.8777949802613

$ 541.1678571329096
$ 541.1678571329096$ 541.1678571329096

-0.01%

+0.23%

-1.83%

-1.83%

Mastercard (MAON) real-time prijs is $ 552.82. De afgelopen 24 uur werd er MAON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 542.11 en een hoogtepunt van $ 557.29, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MAON hoogste prijs aller tijden is $ 604.8777949802613, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 541.1678571329096 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MAON met -0.01% veranderd in het afgelopen uur, +0.23% in de afgelopen 24 uur en -1.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mastercard (MAON) Marktinformatie

No.2046

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 57.32K
$ 57.32K$ 57.32K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

2.02K
2.02K 2.02K

2,020.8669544
2,020.8669544 2,020.8669544

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Mastercard is $ 1.12M, met een handelsvolume van $ 57.32K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MAON is 2.02K, met een totale voorraad van 2020.8669544. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.12M.

Mastercard (MAON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Mastercard prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +1.2686+0.23%
30 dagen$ -27.55-4.75%
60 dagen$ +2.82+0.51%
90 dagen$ +2.82+0.51%
Mastercard prijswijziging vandaag

MAON registreerde vandaag een verandering van $ +1.2686 (+0.23%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Mastercard 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -27.55 (-4.75%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Mastercard 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MAON zien we een verandering van $ +2.82 (+0.51%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Mastercard 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +2.82 (+0.51%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Mastercard (MAON) bekijken?

Bekijk nu de Mastercardprijsgeschiedenispagina.

Wat is Mastercard (MAON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Mastercard is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMastercard investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MAON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Mastercard lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Mastercard aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Mastercard Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Mastercard (MAON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Mastercard (MAON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Mastercard te bekijken.

Bekijk nu de Mastercard prijsvoorspelling !

Mastercard (MAON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Mastercard (MAON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MAON token !

Hoe koop je Mastercard (MAON)?

Op zoek naar Hoe koop je Mastercard? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Mastercard gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MAON naar lokale valuta's

1 Mastercard(MAON) naar VND
14,547,458.3
1 Mastercard(MAON) naar AUD
A$851.3428
1 Mastercard(MAON) naar GBP
420.1432
1 Mastercard(MAON) naar EUR
480.9534
1 Mastercard(MAON) naar USD
$552.82
1 Mastercard(MAON) naar MYR
RM2,316.3158
1 Mastercard(MAON) naar TRY
23,273.722
1 Mastercard(MAON) naar JPY
¥84,581.46
1 Mastercard(MAON) naar ARS
ARS$805,856.7704
1 Mastercard(MAON) naar RUB
44,916.625
1 Mastercard(MAON) naar INR
48,996.4366
1 Mastercard(MAON) naar IDR
Rp9,213,662.9812
1 Mastercard(MAON) naar PHP
32,538.9852
1 Mastercard(MAON) naar EGP
￡E.26,203.668
1 Mastercard(MAON) naar BRL
R$2,985.228
1 Mastercard(MAON) naar CAD
C$779.4762
1 Mastercard(MAON) naar BDT
67,388.758
1 Mastercard(MAON) naar NGN
797,719.26
1 Mastercard(MAON) naar COP
$2,134,438.02
1 Mastercard(MAON) naar ZAR
R.9,663.2936
1 Mastercard(MAON) naar UAH
23,262.6656
1 Mastercard(MAON) naar TZS
T.Sh.1,358,278.74
1 Mastercard(MAON) naar VES
Bs123,278.86
1 Mastercard(MAON) naar CLP
$522,967.72
1 Mastercard(MAON) naar PKR
Rs156,293.2704
1 Mastercard(MAON) naar KZT
289,732.962
1 Mastercard(MAON) naar THB
฿17,983.2346
1 Mastercard(MAON) naar TWD
NT$17,087.6662
1 Mastercard(MAON) naar AED
د.إ2,028.8494
1 Mastercard(MAON) naar CHF
Fr447.7842
1 Mastercard(MAON) naar HKD
HK$4,295.4114
1 Mastercard(MAON) naar AMD
֏211,481.291
1 Mastercard(MAON) naar MAD
.د.م5,146.7542
1 Mastercard(MAON) naar MXN
$10,321.1494
1 Mastercard(MAON) naar SAR
ريال2,073.075
1 Mastercard(MAON) naar ETB
Br84,553.819
1 Mastercard(MAON) naar KES
KSh71,418.8158
1 Mastercard(MAON) naar JOD
د.أ391.94938
1 Mastercard(MAON) naar PLN
2,045.434
1 Mastercard(MAON) naar RON
лв2,443.4644
1 Mastercard(MAON) naar SEK
kr5,296.0156
1 Mastercard(MAON) naar BGN
лв939.794
1 Mastercard(MAON) naar HUF
Ft186,571.2218
1 Mastercard(MAON) naar CZK
11,725.3122
1 Mastercard(MAON) naar KWD
د.ك169.71574
1 Mastercard(MAON) naar ILS
1,807.7214
1 Mastercard(MAON) naar BOB
Bs3,819.9862
1 Mastercard(MAON) naar AZN
939.794
1 Mastercard(MAON) naar TJS
SM5,097.0004
1 Mastercard(MAON) naar GEL
1,503.6704
1 Mastercard(MAON) naar AOA
Kz504,392.968
1 Mastercard(MAON) naar BHD
.د.ب208.41314
1 Mastercard(MAON) naar BMD
$552.82
1 Mastercard(MAON) naar DKK
kr3,593.33
1 Mastercard(MAON) naar HNL
L14,561.2788
1 Mastercard(MAON) naar MUR
25,440.7764
1 Mastercard(MAON) naar NAD
$9,613.5398
1 Mastercard(MAON) naar NOK
kr5,649.8204
1 Mastercard(MAON) naar NZD
$978.4914
1 Mastercard(MAON) naar PAB
B/.552.82
1 Mastercard(MAON) naar PGK
K2,349.485
1 Mastercard(MAON) naar QAR
ر.ق2,012.2648
1 Mastercard(MAON) naar RSD
дин.56,426.3374
1 Mastercard(MAON) naar UZS
soʻm6,581,189.4232
1 Mastercard(MAON) naar ALL
L46,497.6902
1 Mastercard(MAON) naar ANG
ƒ989.5478
1 Mastercard(MAON) naar AWG
ƒ989.5478
1 Mastercard(MAON) naar BBD
$1,105.64
1 Mastercard(MAON) naar BAM
KM939.794
1 Mastercard(MAON) naar BIF
Fr1,630,266.18
1 Mastercard(MAON) naar BND
$718.666
1 Mastercard(MAON) naar BSD
$552.82
1 Mastercard(MAON) naar JMD
$88,744.1946
1 Mastercard(MAON) naar KHR
2,220,158.2892
1 Mastercard(MAON) naar KMF
Fr235,501.32
1 Mastercard(MAON) naar LAK
12,017,825.8466
1 Mastercard(MAON) naar LKR
රු168,488.4796
1 Mastercard(MAON) naar MDL
L9,469.8066
1 Mastercard(MAON) naar MGA
Ar2,490,177.69
1 Mastercard(MAON) naar MOP
P4,422.56
1 Mastercard(MAON) naar MVR
8,513.428
1 Mastercard(MAON) naar MWK
MK959,756.3302
1 Mastercard(MAON) naar MZN
MT35,352.839
1 Mastercard(MAON) naar NPR
रु78,423.0452
1 Mastercard(MAON) naar PYG
3,920,599.44
1 Mastercard(MAON) naar RWF
Fr802,141.82
1 Mastercard(MAON) naar SBD
$4,549.7086
1 Mastercard(MAON) naar SCR
7,435.429
1 Mastercard(MAON) naar SRD
$21,283.57
1 Mastercard(MAON) naar SVC
$4,837.175
1 Mastercard(MAON) naar SZL
L9,619.068
1 Mastercard(MAON) naar TMT
m1,940.3982
1 Mastercard(MAON) naar TND
د.ت1,624.18516
1 Mastercard(MAON) naar TTD
$3,748.1196
1 Mastercard(MAON) naar UGX
Sh1,926,024.88
1 Mastercard(MAON) naar XAF
Fr315,660.22
1 Mastercard(MAON) naar XCD
$1,492.614
1 Mastercard(MAON) naar XOF
Fr315,660.22
1 Mastercard(MAON) naar XPF
Fr56,940.46
1 Mastercard(MAON) naar BWP
P7,463.07
1 Mastercard(MAON) naar BZD
$1,111.1682
1 Mastercard(MAON) naar CVE
$53,142.5866
1 Mastercard(MAON) naar DJF
Fr97,849.14
1 Mastercard(MAON) naar DOP
$35,524.2132
1 Mastercard(MAON) naar DZD
د.ج72,292.2714
1 Mastercard(MAON) naar FJD
$1,260.4296
1 Mastercard(MAON) naar GNF
Fr4,806,769.9
1 Mastercard(MAON) naar GTQ
Q4,234.6012
1 Mastercard(MAON) naar GYD
$115,649.944
1 Mastercard(MAON) naar ISK
kr70,208.14

Mastercard bron

Voor een beter begrip van Mastercard kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Mastercard
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Mastercard

Hoeveel is Mastercard (MAON) vandaag waard?
De live MAON prijs in USD is 552.82 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MAON naar USD prijs?
De huidige prijs van MAON naar USD is $ 552.82. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Mastercard?
De marktkapitalisatie van MAON is $ 1.12M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MAON?
De circulerende voorraad van MAON is 2.02K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MAON?
MAON bereikte een ATH-prijs van 604.8777949802613 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MAON?
MAON zag een ATL-prijs van 541.1678571329096 USD.
Wat is het handelsvolume van MAON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MAON is $ 57.32K USD.
Zal MAON dit jaar hoger gaan?
MAON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MAON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:26:05 (UTC+8)

Mastercard (MAON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

MAON-naar-USD calculator

Bedrag

MAON
MAON
USD
USD

1 MAON = 552.82 USD

Handel in MAON

MAON/USDT
$552.82
$552.82$552.82
+0.24%

