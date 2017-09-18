Decentraland (MANA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Decentraland (MANA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Decentraland (MANA) Informatie Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games. Officiële website: https://decentraland.org/ Whitepaper: https://decentraland.org/whitepaper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi

Decentraland (MANA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Decentraland (MANA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 580.09M $ 580.09M $ 580.09M Totale voorraad: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B Circulerende voorraad: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 645.89M $ 645.89M $ 645.89M Hoogste ooit: $ 5.89723 $ 5.89723 $ 5.89723 Laagste ooit: $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 Huidige prijs: $ 0.2945 $ 0.2945 $ 0.2945 Meer informatie over Decentraland (MANA) prijs

Decentraland (MANA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Decentraland (MANA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MANA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MANA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MANA begrijpt, kun je de live prijs van MANA token verkennen!

