Matrix AI Network (MAN) Informatie The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse. Officiële website: https://www.matrix.io/ Whitepaper: https://1369953351-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FT5LtcFS1DoKk05KGaZdm%2Fuploads%2FOnsRSLdWol2UnvQRYM9t%2FMatrix%203.0%20Roadmap%20Full%20EN.pdf?alt=media&token=ef0cf8d3-81e0-473a-9da5-5ffad4dffe50 Block explorer: https://tom.matrix.io/home

Matrix AI Network (MAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Matrix AI Network (MAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Totale voorraad: $ 766.53M $ 766.53M $ 766.53M Circulerende voorraad: $ 466.53M $ 466.53M $ 466.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M Hoogste ooit: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Laagste ooit: $ 0.002571595654983904 $ 0.002571595654983904 $ 0.002571595654983904 Huidige prijs: $ 0.00628 $ 0.00628 $ 0.00628 Meer informatie over Matrix AI Network (MAN) prijs

Matrix AI Network (MAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Matrix AI Network (MAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAN begrijpt, kun je de live prijs van MAN token verkennen!

Matrix AI Network (MAN) Prijsgeschiedenis Door de MAN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MAN prijsgeschiedenis!

