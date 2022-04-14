MAGAETH (MAGAETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MAGAETH (MAGAETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MAGAETH (MAGAETH) Informatie MAGAETH is a meme coin on Ethereum. MAGAETH is a meme coin on Ethereum. Officiële website: https://maga-hat.vip/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xd29da236dd4aac627346e1bba06a619e8c22d7c5 Koop nu MAGAETH!

MAGAETH (MAGAETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MAGAETH (MAGAETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Totale voorraad: $ 413.34B $ 413.34B $ 413.34B Circulerende voorraad: $ 390.26B $ 390.26B $ 390.26B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Hoogste ooit: $ 0.00079 $ 0.00079 $ 0.00079 Laagste ooit: $ 0.000007613826319036 $ 0.000007613826319036 $ 0.000007613826319036 Huidige prijs: $ 0.000007832 $ 0.000007832 $ 0.000007832 Meer informatie over MAGAETH (MAGAETH) prijs

MAGAETH (MAGAETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MAGAETH (MAGAETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAGAETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAGAETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAGAETH begrijpt, kun je de live prijs van MAGAETH token verkennen!

