Mind-AI (MA) Informatie The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets. The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets. Officiële website: https://www.mind-ai.io/ Whitepaper: https://docs.mind-ai.io/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xb5ab5cf2e2c686ae43f01f23859f3a55a8629c1c Koop nu MA!

Mind-AI (MA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mind-AI (MA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 177.38K $ 177.38K $ 177.38K Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 349.18M $ 349.18M $ 349.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 254.00K $ 254.00K $ 254.00K Hoogste ooit: $ 0.03401 $ 0.03401 $ 0.03401 Laagste ooit: $ 0.000416802410586225 $ 0.000416802410586225 $ 0.000416802410586225 Huidige prijs: $ 0.000508 $ 0.000508 $ 0.000508 Meer informatie over Mind-AI (MA) prijs

Mind-AI (MA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mind-AI (MA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MA begrijpt, kun je de live prijs van MA token verkennen!

Mind-AI (MA) Prijsgeschiedenis Door de MA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MA Wil je weten waar je MA naartoe gaat? Onze MA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MA token!

