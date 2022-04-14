Messier (M87) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Messier (M87), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Messier (M87) Informatie Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure. Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure. Officiële website: https://messier.app/ Whitepaper: https://messier.gitbook.io/ Block explorer: https://etherscan.io/address/0x80122c6a83c8202ea365233363d3f4837d13e888 Koop nu M87!

Messier (M87) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Messier (M87), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.14M $ 25.14M $ 25.14M Totale voorraad: $ 884.85B $ 884.85B $ 884.85B Circulerende voorraad: $ 884.85B $ 884.85B $ 884.85B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.14M $ 25.14M $ 25.14M Hoogste ooit: $ 0.000085 $ 0.000085 $ 0.000085 Laagste ooit: $ 0.000000027472780135 $ 0.000000027472780135 $ 0.000000027472780135 Huidige prijs: $ 0.00002841 $ 0.00002841 $ 0.00002841 Meer informatie over Messier (M87) prijs

Messier (M87) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Messier (M87) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal M87 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel M87 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van M87 begrijpt, kun je de live prijs van M87 token verkennen!

Hoe koop je M87? Wil je Messier (M87) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om M87 te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je M87 koopt op MEXC!

Messier (M87) Prijsgeschiedenis Door de M87 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de M87 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van M87 Wil je weten waar je M87 naartoe gaat? Onze M87 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van M87 token!

