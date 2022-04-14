Lynex (LYNX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lynex (LYNX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lynex (LYNX) Informatie Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue. Officiële website: https://www.lynex.fi/ Whitepaper: https://lynex.gitbook.io/lynex-docs/protocol-overview/about-lynex Block explorer: https://lineascan.build/token/0x1a51b19CE03dbE0Cb44C1528E34a7EDD7771E9Af

Lynex (LYNX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lynex (LYNX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 270.36K $ 270.36K $ 270.36K Totale voorraad: $ 303.52M $ 303.52M $ 303.52M Circulerende voorraad: $ 29.17M $ 29.17M $ 29.17M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Hoogste ooit: $ 0.501 $ 0.501 $ 0.501 Laagste ooit: $ 0.008829768969279004 $ 0.008829768969279004 $ 0.008829768969279004 Huidige prijs: $ 0.00927 $ 0.00927 $ 0.00927 Meer informatie over Lynex (LYNX) prijs

Lynex (LYNX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lynex (LYNX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LYNX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LYNX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LYNX begrijpt, kun je de live prijs van LYNX token verkennen!

Lynex (LYNX) Prijsgeschiedenis Door de LYNX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van LYNX Wil je weten waar je LYNX naartoe gaat? Onze LYNX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

