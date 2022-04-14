Levva Protocol Token (LVVA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Levva Protocol Token (LVVA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Levva Protocol Token (LVVA) Informatie Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you. Officiële website: https://levva.fi Whitepaper: https://docs.levva.fi/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x6243558a24CC6116aBE751f27E6d7Ede50ABFC76

Levva Protocol Token (LVVA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Levva Protocol Token (LVVA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.22M $ 7.22M $ 7.22M Hoogste ooit: $ 0.017864 $ 0.017864 $ 0.017864 Laagste ooit: $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 Huidige prijs: $ 0.00361 $ 0.00361 $ 0.00361 Meer informatie over Levva Protocol Token (LVVA) prijs

Levva Protocol Token (LVVA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Levva Protocol Token (LVVA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LVVA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LVVA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LVVA begrijpt, kun je de live prijs van LVVA token verkennen!

