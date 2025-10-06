BeursDEX+
De live Lunch Protocol prijs vandaag is 0.000826 USD. Volg realtime LUNCH naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LUNCH prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Lunch Protocol logo

Lunch Protocol koers(LUNCH)

1 LUNCH naar USD live prijs:

$0.000826
-17.23%1D
USD
Lunch Protocol (LUNCH) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:49:57 (UTC+8)

Lunch Protocol (LUNCH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.000774
24u laag
$ 0.001339
24u hoog

$ 0.000774
$ 0.001339
--
--
+5.76%

-17.23%

+42.90%

+42.90%

Lunch Protocol (LUNCH) real-time prijs is $ 0.000826. De afgelopen 24 uur werd er LUNCH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.000774 en een hoogtepunt van $ 0.001339, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LUNCH hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LUNCH met +5.76% veranderd in het afgelopen uur, -17.23% in de afgelopen 24 uur en +42.90% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lunch Protocol (LUNCH) Marktinformatie

$ 13.85K
$ 13.85K$ 13.85K

$ 826.00K
$ 826.00K$ 826.00K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

De huidige marktkapitalisatie van Lunch Protocol is --, met een handelsvolume van $ 13.85K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LUNCH is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 826.00K.

Lunch Protocol (LUNCH) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Lunch Protocol prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00017195-17.23%
30 dagen$ +0.00017+25.91%
60 dagen$ -0.000768-48.19%
90 dagen$ -0.000693-45.63%
Lunch Protocol prijswijziging vandaag

LUNCH registreerde vandaag een verandering van $ -0.00017195 (-17.23%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Lunch Protocol 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.00017 (+25.91%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Lunch Protocol 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,LUNCH zien we een verandering van $ -0.000768 (-48.19%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Lunch Protocol 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.000693 (-45.63%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Lunch Protocol (LUNCH) bekijken?

Bekijk nu de Lunch Protocolprijsgeschiedenispagina.

Wat is Lunch Protocol (LUNCH)?

Lunch Protocol aims to simplify and automate DeFi yield and reward farming with AI agents, built on its secure, pre-whitelisted dApp integration platform.

Lunch Protocol is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeLunch Protocol investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van LUNCH staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Lunch Protocol lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Lunch Protocol aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Lunch Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Lunch Protocol (LUNCH) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Lunch Protocol (LUNCH) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Lunch Protocol te bekijken.

Bekijk nu de Lunch Protocol prijsvoorspelling !

Lunch Protocol (LUNCH) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Lunch Protocol (LUNCH) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LUNCH token !

Hoe koop je Lunch Protocol (LUNCH)?

Op zoek naar Hoe koop je Lunch Protocol? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Lunch Protocol gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

LUNCH naar lokale valuta's

Lunch Protocol bron

Voor een beter begrip van Lunch Protocol kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Lunch Protocol
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Lunch Protocol

Hoeveel is Lunch Protocol (LUNCH) vandaag waard?
De live LUNCH prijs in USD is 0.000826 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LUNCH naar USD prijs?
De huidige prijs van LUNCH naar USD is $ 0.000826. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Lunch Protocol?
De marktkapitalisatie van LUNCH is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LUNCH?
De circulerende voorraad van LUNCH is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LUNCH?
LUNCH bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LUNCH?
LUNCH zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van LUNCH?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LUNCH is $ 13.85K USD.
Zal LUNCH dit jaar hoger gaan?
LUNCH kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LUNCH prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:49:57 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

