Lumia (LUMIA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lumia (LUMIA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lumia (LUMIA) Informatie Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi. Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi. Officiële website: https://lumia.org/ Whitepaper: https://docs.lumia.org/ Block explorer: https://explorer.lumia.org/ Koop nu LUMIA!

Lumia (LUMIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lumia (LUMIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 38.31M $ 38.31M $ 38.31M Totale voorraad: $ 238.89M $ 238.89M $ 238.89M Circulerende voorraad: $ 131.79M $ 131.79M $ 131.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 69.44M $ 69.44M $ 69.44M Hoogste ooit: $ 4.03 $ 4.03 $ 4.03 Laagste ooit: $ 0.1949649620411284 $ 0.1949649620411284 $ 0.1949649620411284 Huidige prijs: $ 0.2907 $ 0.2907 $ 0.2907 Meer informatie over Lumia (LUMIA) prijs

Lumia (LUMIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lumia (LUMIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LUMIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LUMIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LUMIA begrijpt, kun je de live prijs van LUMIA token verkennen!

Hoe koop je LUMIA? Wil je Lumia (LUMIA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LUMIA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je LUMIA koopt op MEXC!

Lumia (LUMIA) Prijsgeschiedenis Door de LUMIA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LUMIA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LUMIA Wil je weten waar je LUMIA naartoe gaat? Onze LUMIA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LUMIA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!