De live Luckify prijs vandaag is 0.1584 USD. Volg realtime LUCK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LUCK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over LUCK

LUCK Prijsinformatie

Wat is LUCK

LUCK whitepaper

LUCK officiële website

LUCK tokenomie

LUCK Prijsvoorspelling

LUCK Geschiedenis

LUCK koopgids

LUCK-naar-Fiat valutaconversie

LUCK spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Luckify logo

Luckify koers(LUCK)

1 LUCK naar USD live prijs:

$0.1583
$0.1583$0.1583
+0.89%1D
USD
Luckify (LUCK) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:49:40 (UTC+8)

Luckify (LUCK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.1489
$ 0.1489$ 0.1489
24u laag
$ 0.1651
$ 0.1651$ 0.1651
24u hoog

$ 0.1489
$ 0.1489$ 0.1489

$ 0.1651
$ 0.1651$ 0.1651

$ 0.42965712613217444
$ 0.42965712613217444$ 0.42965712613217444

$ 0.16129988859178526
$ 0.16129988859178526$ 0.16129988859178526

-0.32%

+0.89%

-17.59%

-17.59%

Luckify (LUCK) real-time prijs is $ 0.1584. De afgelopen 24 uur werd er LUCK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.1489 en een hoogtepunt van $ 0.1651, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LUCK hoogste prijs aller tijden is $ 0.42965712613217444, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.16129988859178526 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LUCK met -0.32% veranderd in het afgelopen uur, +0.89% in de afgelopen 24 uur en -17.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Luckify (LUCK) Marktinformatie

No.4387

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 97.75K
$ 97.75K$ 97.75K

$ 158.40M
$ 158.40M$ 158.40M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,317.224016
999,999,317.224016 999,999,317.224016

0.00%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Luckify is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 97.75K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LUCK is 0.00, met een totale voorraad van 999999317.224016. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 158.40M.

Luckify (LUCK) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Luckify prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.001396+0.89%
30 dagen$ -0.1078-40.50%
60 dagen$ -0.2351-59.75%
90 dagen$ +0.0084+5.60%
Luckify prijswijziging vandaag

LUCK registreerde vandaag een verandering van $ +0.001396 (+0.89%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Luckify 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.1078 (-40.50%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Luckify 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,LUCK zien we een verandering van $ -0.2351 (-59.75%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Luckify 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.0084 (+5.60%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Luckify (LUCK) bekijken?

Bekijk nu de Luckifyprijsgeschiedenispagina.

Wat is Luckify (LUCK)?

Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.

Luckify is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeLuckify investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van LUCK staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Luckify lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Luckify aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Luckify Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Luckify (LUCK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Luckify (LUCK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Luckify te bekijken.

Bekijk nu de Luckify prijsvoorspelling !

Luckify (LUCK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Luckify (LUCK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LUCK token !

Hoe koop je Luckify (LUCK)?

Op zoek naar Hoe koop je Luckify? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Luckify gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

LUCK naar lokale valuta's

1 Luckify(LUCK) naar VND
4,168.296
1 Luckify(LUCK) naar AUD
A$0.243936
1 Luckify(LUCK) naar GBP
0.120384
1 Luckify(LUCK) naar EUR
0.137808
1 Luckify(LUCK) naar USD
$0.1584
1 Luckify(LUCK) naar MYR
RM0.663696
1 Luckify(LUCK) naar TRY
6.66864
1 Luckify(LUCK) naar JPY
¥24.2352
1 Luckify(LUCK) naar ARS
ARS$230.902848
1 Luckify(LUCK) naar RUB
12.868416
1 Luckify(LUCK) naar INR
14.038992
1 Luckify(LUCK) naar IDR
Rp2,639.998944
1 Luckify(LUCK) naar PHP
9.325008
1 Luckify(LUCK) naar EGP
￡E.7.504992
1 Luckify(LUCK) naar BRL
R$0.853776
1 Luckify(LUCK) naar CAD
C$0.223344
1 Luckify(LUCK) naar BDT
19.30896
1 Luckify(LUCK) naar NGN
228.5712
1 Luckify(LUCK) naar COP
$611.5824
1 Luckify(LUCK) naar ZAR
R.2.768832
1 Luckify(LUCK) naar UAH
6.665472
1 Luckify(LUCK) naar TZS
T.Sh.389.1888
1 Luckify(LUCK) naar VES
Bs35.3232
1 Luckify(LUCK) naar CLP
$149.8464
1 Luckify(LUCK) naar PKR
Rs44.782848
1 Luckify(LUCK) naar KZT
83.01744
1 Luckify(LUCK) naar THB
฿5.151168
1 Luckify(LUCK) naar TWD
NT$4.896144
1 Luckify(LUCK) naar AED
د.إ0.581328
1 Luckify(LUCK) naar CHF
Fr0.128304
1 Luckify(LUCK) naar HKD
HK$1.230768
1 Luckify(LUCK) naar AMD
֏60.59592
1 Luckify(LUCK) naar MAD
.د.م1.474704
1 Luckify(LUCK) naar MXN
$2.957328
1 Luckify(LUCK) naar SAR
ريال0.594
1 Luckify(LUCK) naar ETB
Br24.22728
1 Luckify(LUCK) naar KES
KSh20.463696
1 Luckify(LUCK) naar JOD
د.أ0.1123056
1 Luckify(LUCK) naar PLN
0.58608
1 Luckify(LUCK) naar RON
лв0.700128
1 Luckify(LUCK) naar SEK
kr1.517472
1 Luckify(LUCK) naar BGN
лв0.26928
1 Luckify(LUCK) naar HUF
Ft53.458416
1 Luckify(LUCK) naar CZK
3.35808
1 Luckify(LUCK) naar KWD
د.ك0.0486288
1 Luckify(LUCK) naar ILS
0.517968
1 Luckify(LUCK) naar BOB
Bs1.094544
1 Luckify(LUCK) naar AZN
0.26928
1 Luckify(LUCK) naar TJS
SM1.460448
1 Luckify(LUCK) naar GEL
0.430848
1 Luckify(LUCK) naar AOA
Kz144.52416
1 Luckify(LUCK) naar BHD
.د.ب0.0595584
1 Luckify(LUCK) naar BMD
$0.1584
1 Luckify(LUCK) naar DKK
kr1.0296
1 Luckify(LUCK) naar HNL
L4.172256
1 Luckify(LUCK) naar MUR
7.289568
1 Luckify(LUCK) naar NAD
$2.754576
1 Luckify(LUCK) naar NOK
kr1.617264
1 Luckify(LUCK) naar NZD
$0.280368
1 Luckify(LUCK) naar PAB
B/.0.1584
1 Luckify(LUCK) naar PGK
K0.6732
1 Luckify(LUCK) naar QAR
ر.ق0.576576
1 Luckify(LUCK) naar RSD
дин.16.167888
1 Luckify(LUCK) naar UZS
soʻm1,885.713984
1 Luckify(LUCK) naar ALL
L13.323024
1 Luckify(LUCK) naar ANG
ƒ0.283536
1 Luckify(LUCK) naar AWG
ƒ0.283536
1 Luckify(LUCK) naar BBD
$0.3168
1 Luckify(LUCK) naar BAM
KM0.26928
1 Luckify(LUCK) naar BIF
Fr467.1216
1 Luckify(LUCK) naar BND
$0.20592
1 Luckify(LUCK) naar BSD
$0.1584
1 Luckify(LUCK) naar JMD
$25.427952
1 Luckify(LUCK) naar KHR
636.143904
1 Luckify(LUCK) naar KMF
Fr67.4784
1 Luckify(LUCK) naar LAK
3,443.478192
1 Luckify(LUCK) naar LKR
රු48.277152
1 Luckify(LUCK) naar MDL
L2.713392
1 Luckify(LUCK) naar MGA
Ar713.5128
1 Luckify(LUCK) naar MOP
P1.2672
1 Luckify(LUCK) naar MVR
2.43936
1 Luckify(LUCK) naar MWK
MK274.999824
1 Luckify(LUCK) naar MZN
MT10.12968
1 Luckify(LUCK) naar NPR
रु22.470624
1 Luckify(LUCK) naar PYG
1,123.3728
1 Luckify(LUCK) naar RWF
Fr229.8384
1 Luckify(LUCK) naar SBD
$1.303632
1 Luckify(LUCK) naar SCR
2.13048
1 Luckify(LUCK) naar SRD
$6.0984
1 Luckify(LUCK) naar SVC
$1.386
1 Luckify(LUCK) naar SZL
L2.75616
1 Luckify(LUCK) naar TMT
m0.555984
1 Luckify(LUCK) naar TND
د.ت0.4653792
1 Luckify(LUCK) naar TTD
$1.073952
1 Luckify(LUCK) naar UGX
Sh551.8656
1 Luckify(LUCK) naar XAF
Fr90.4464
1 Luckify(LUCK) naar XCD
$0.42768
1 Luckify(LUCK) naar XOF
Fr90.4464
1 Luckify(LUCK) naar XPF
Fr16.3152
1 Luckify(LUCK) naar BWP
P2.1384
1 Luckify(LUCK) naar BZD
$0.318384
1 Luckify(LUCK) naar CVE
$15.226992
1 Luckify(LUCK) naar DJF
Fr28.0368
1 Luckify(LUCK) naar DOP
$10.178784
1 Luckify(LUCK) naar DZD
د.ج20.72664
1 Luckify(LUCK) naar FJD
$0.361152
1 Luckify(LUCK) naar GNF
Fr1,377.288
1 Luckify(LUCK) naar GTQ
Q1.213344
1 Luckify(LUCK) naar GYD
$33.13728
1 Luckify(LUCK) naar ISK
kr20.1168

Luckify bron

Voor een beter begrip van Luckify kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Luckify
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Luckify

Hoeveel is Luckify (LUCK) vandaag waard?
De live LUCK prijs in USD is 0.1584 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LUCK naar USD prijs?
De huidige prijs van LUCK naar USD is $ 0.1584. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Luckify?
De marktkapitalisatie van LUCK is $ 0.00 USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LUCK?
De circulerende voorraad van LUCK is 0.00 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LUCK?
LUCK bereikte een ATH-prijs van 0.42965712613217444 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LUCK?
LUCK zag een ATL-prijs van 0.16129988859178526 USD.
Wat is het handelsvolume van LUCK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LUCK is $ 97.75K USD.
Zal LUCK dit jaar hoger gaan?
LUCK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LUCK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:49:40 (UTC+8)

Luckify (LUCK) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

LUCK-naar-USD calculator

Bedrag

LUCK
LUCK
USD
USD

1 LUCK = 0.1584 USD

Handel in LUCK

LUCK/USDT
$0.1583
$0.1583$0.1583
+0.89%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

