LandRocker (LRT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LandRocker (LRT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LandRocker (LRT) Informatie LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials. LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials. Officiële website: https://landrocker.io/ Whitepaper: https://whitepaper.landrocker.io/ Block explorer: https://polygonscan.com/token/0xfb7f8A2C0526D01BFB00192781B7a7761841B16C Koop nu LRT!

LandRocker (LRT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LandRocker (LRT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 530.96K $ 530.96K $ 530.96K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 4.02B $ 4.02B $ 4.02B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Hoogste ooit: $ 0.010854 $ 0.010854 $ 0.010854 Laagste ooit: $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 Huidige prijs: $ 0.000132 $ 0.000132 $ 0.000132 Meer informatie over LandRocker (LRT) prijs

LandRocker (LRT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LandRocker (LRT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LRT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LRT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LRT begrijpt, kun je de live prijs van LRT token verkennen!

Hoe koop je LRT? Wil je LandRocker (LRT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LRT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je LRT koopt op MEXC!

LandRocker (LRT) Prijsgeschiedenis Door de LRT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LRT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LRT Wil je weten waar je LRT naartoe gaat? Onze LRT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LRT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!