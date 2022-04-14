Laqira Protocol (LQR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Laqira Protocol (LQR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Laqira Protocol (LQR) Informatie Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit. Officiële website: https://laqira.io Whitepaper: https://laqira.io/whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0xc4a1e7106d08b7ff947254b6d75cf2b877d55daf

Laqira Protocol (LQR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Laqira Protocol (LQR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.95M Totale voorraad: $ 2.50B Circulerende voorraad: $ 88.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 195.93M Hoogste ooit: $ 0.4117 Laagste ooit: $ 0.003177412953362381 Huidige prijs: $ 0.07837

Laqira Protocol (LQR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Laqira Protocol (LQR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LQR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LQR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LQR begrijpt, kun je de live prijs van LQR token verkennen!

Hoe koop je LQR? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LQR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Laqira Protocol (LQR) Prijsgeschiedenis Door de LQR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LQR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LQR Onze LQR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

