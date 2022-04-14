League of Traders (LOT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in League of Traders (LOT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

League of Traders (LOT) Informatie A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader! Officiële website: https://leagueoftraders.io Whitepaper: https://docs.leagueoftraders.io/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xbfe78de7d1c51e0868501d5fa3e88e674c79acdd

League of Traders (LOT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor League of Traders (LOT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 163.89M $ 163.89M $ 163.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.91M $ 18.91M $ 18.91M Hoogste ooit: $ 0.0497 $ 0.0497 $ 0.0497 Laagste ooit: $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 Huidige prijs: $ 0.01891 $ 0.01891 $ 0.01891 Meer informatie over League of Traders (LOT) prijs

League of Traders (LOT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van League of Traders (LOT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LOT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LOT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LOT begrijpt, kun je de live prijs van LOT token verkennen!

League of Traders (LOT) Prijsgeschiedenis Door de LOT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LOT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LOT Wil je weten waar je LOT naartoe gaat? Onze LOT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LOT token!

