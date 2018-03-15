Loom Network (LOOM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Loom Network (LOOM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Loom Network (LOOM) Informatie Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum. Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum. Officiële website: https://loomx.io/ Whitepaper: https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c Block explorer: https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D Koop nu LOOM!

Loom Network (LOOM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Loom Network (LOOM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.44M Totale voorraad: $ 1.30B Circulerende voorraad: $ 1.24B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.51M Hoogste ooit: $ 0.49801 Laagste ooit: $ 0.001297134975690664 Huidige prijs: $ 0.001158 Meer informatie over Loom Network (LOOM) prijs

Loom Network (LOOM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Loom Network (LOOM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LOOM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LOOM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LOOM begrijpt, kun je de live prijs van LOOM token verkennen!

Hoe koop je LOOM? Wil je Loom Network (LOOM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LOOM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je LOOM koopt op MEXC!

Loom Network (LOOM) Prijsgeschiedenis Door de LOOM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LOOM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LOOM Wil je weten waar je LOOM naartoe gaat? Onze LOOM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LOOM token!

